لإطالة العمر... دراسة تنصح كبار السن بتناول ثلاثة أقراص أسبرين أسبوعياً

2019/12/16 | 15:52

اخبار السعودية )- أظهرت دراسة جديدة أن كبار السن يمكنهم زيادة فرصهم في التمتع بالحياة عن طريق تناول عقار الأسبرين بانتظام.وكشفت الدراسة أن تناول ثلاثة أقراص على الأقل أسبوعياً من الأسبرين يزيد من فرص كبار السن في التمتع بالحياة بنحو 20 في المائة أكثر مقارنة بمن لا يتناولونه.وتعزز نتائج الدراسة فوائد الأسبرين، وقد قام فريق علمي بقيادة المعهد الوطني للسرطان في روكفيل بولاية ماريلاند الأميركية بمتابعة ما يزيد عن 146 ألف مواطناً أميركياً فوق سن الـ65 عاماً، في الفترة من سنة 1993 إلى 2008.

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