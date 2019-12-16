الصين تؤكد توقيف عدة أشخاص عند نقطة تفتيش حدودية مع هونغ كونغ

2019/12/16 | 17:25

اخبار السعودية )- أعلنت الصين اليوم (الاثنين)، أنها أوقفت أكثر من شخص في نقطة تفتيش تابعة للشرطة الصينية على جسر يربط هونغ كونغ بمنطقة ماكاو، بينهم رجل من المستعمرة البريطانية السابقة فُقد السبت.وكان نجل الرجل قد قال لوسائل إعلام محلية، السبت، إن والده بعث برسالة نصية قال فيها إنه تم اعتقاله خلال مروره في جزيرة صناعية تديرها الشرطة الصينية، وإنه ليس بوسعه معرفة ما حدث لوالده، وأبلغ سلطات هونغ كونغ أن والده مفقود.واليوم، أكّدت الشرطة في مقاطعة غوانغدونغ اعتقال الرجل.

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