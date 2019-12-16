أوباما داعياً لمنح النساء زمام القيادة: أفضل بلا شك من الرجال

2019/12/16 | 17:25

اخبار السعودية )- اعتبر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أنه إذا قادت النساء كل بلد في العالم، فسيكون هناك تحسن عام في مستويات المعيشة والنتائج المترتبة على ذلك.

وقال أوباما خلال حديثه في سنغافورة، إن النساء لسن مثاليات، لكنهن «أفضل بلا شك» من الرجال، مضيفا أن معظم المشكلات في العالم تأتي من كبار السن، وغالبا من الرجال المتمسكين بمواقع السلطة، حسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وأشار أوباما في حديثه الذي يدور حول القيادة إلى إنه كان يفكر في شكل عالم تديره نساء خلال توليه رئاسة الولايات المتحدة الأميركية.

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