الحلبوسي يرد على صالح: سبق وأن تم إعلامكم بالكتلة الأكبر

2019/12/16 | 18:35

اخبار السعودية )- ردت رئاسة مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين على رئيس الجمهورية بشأن طلبه معرفة من هي الكتلة الأكبر في البرلمان.وكان رئيس جمهورية العراق برهم صالح قد كاتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أمس طالباً منهم

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