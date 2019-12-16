«الروبوت صوفيا» في مؤتمر صحافي: إذا عرفتم سني فلن تسألوني

2019/12/16 | 21:33

اخبار السعودية )- بغمزة باسمة صدمت جمهور الصحافيين المتأهبين لإلقاء الأسئلة عليها، باغتت الروبوت الإلكتروني الفريد، صوفيا، الحاضرين بصراحة لم تؤثر فيها - حتى الآن - ألاعيب البشر، وقالت لهم: «إذا عرفتم أن سني 3 أعوام ونصف العام فلن تسألوني».

وصوفيا التي حلت ضيفة، اليوم (الاثنين) على «منتدى شباب العالم» في نسخته الثالثة، المُقامة بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، ابتكرتها شركة في هونغ كونغ، وأزاحت عنها الستار عام 2015.

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