تركيا مهددة بدخول «القائمة الرمادية» لغسل الأموال

2019/12/16 | 21:33

اخبار السعودية )- وضعت {مجموعة العمل المالي} الدولية تركيا {تحت الملاحظة}، مهددة بوضعها على {القائمة الرمادية} للدول التي تخرق قواعد غسل الأموال، بسبب سجلها في التعامل مع حالات تمويل الإرهاب وشراء أسلحة دمار شامل، خصوصا لإيران وكوريا الشمالية المشمولتين بعقوبات الأمم المتحدة.

وقالت المجموعة الدولية {فاتف} المعنية بمراقبة تدفقات الأموال غير المشروعة، في تقرير أصدرته اليوم (الاثنين)، إن على السلطات التركية أن تعالج أوجه قصور في التصدي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو أن تواجه إدراجها في {قائمة رمادية} تضم دولاً لديها ضوابط مالية غير كافية.

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