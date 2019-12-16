هيومن ووتش: أمن بغداد ترك الميليشيات تقتل المتظاهرين

2019/12/16 | 22:12

اخبار السعودية )- أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان أن قوات مسلحة غير محددة، و"بالتعاون على ما يبدو مع قوات الأمن الوطنية والمحلية العراقية، نفذت سلسلة من عمليات القتل الوحشية في منطقة الاحتجاج الرئيسية ببغداد يوم 6

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