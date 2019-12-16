2019/12/16 | 23:06

اخبار السعودية )- أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ اليوم (الاثنين)، عن نجاح «موسم الرياض» الذي استمرّت فعالياته نحو شهرين.وقال تركي آل الشيخ خلال حضوره إحدى فعاليات «موسم الرياض» بمنطقة «البوليفارد»: «نعيش واحدة من أزهى العصور، وأحسن العهود.بالأمس نحتفل بأكبر شركة مطروحة في العالم، وأكبر شركة في العالم أصبحت سعودية»، في إشارة إلى «أرامكو» التي تخطت قيمتها السوقية حاجز تريليوني دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالأرقام... تركي آل الشيخ يعلن نجاح «موسم الرياض») نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالأرقام... تركي آل الشيخ يعلن نجاح «موسم الرياض») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).