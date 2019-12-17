السعودية تتطلع إلى مشاركة أوروبية فعالة في «قمة العشرين» المقبلة

2019/12/17 | 00:08

اخبار السعودية )- تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً هاتفياً، اليوم (الاثنين)، من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.ووصف خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال، العلاقة بين السعودية والاتحاد الأوروبي بـ«التاريخية»، ومن أهم الشركاء الدوليين، مؤكداً رغبة الرياض في تعزيز الشراكة بين الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.وتطلّع خادم الحرمين الشريفين إلى مشاركة فعالة للاتحاد الأوروبي في قمة دول مجموعة العشرين المقبلة، التي ستستضيفها السعودية العام المقبل 2020.

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