الناقد والمؤلف

2019/12/17 | 01:10

اخبار السعودية )- اشتهر في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى السبعينات الناقد الإنجليزي كينث تاينن.كان له عموده الخاص المتخصص في المسرح في صحيفة «الأوبزرفر» الأسبوعية.وكنا في أيام الشباب نتساقط أخباره ونتطلع باهتمام إلى مقالته التي كانت تعبّر عن أفكارنا الشبابية واليسارية.أتذكر من كلماته الخالدة قوله إن الناقد هو الشخص الذي يعرف الطريق ويدل السائق عليه ولكنه في الوقت عينه لا يستطيع هو قيادة السيارة!

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