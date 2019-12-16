2019/12/17 | 01:49

اخبار السعودية )- أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان أن قوات مسلحة غير محددة، و"بالتعاون على ما يبدو مع قوات الأمن الوطنية والمحلية العراقية، نفذت سلسلة من عمليات القتل الوحشية في منطقة الاحتجاج الرئيسية ببغداد يوم 6

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رايتس ووتش: على حكومة العراق تحديد قتلة المحتجين) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رايتس ووتش: على حكومة العراق تحديد قتلة المحتجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).