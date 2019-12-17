البرلمان التركي يمهد لتدخل عسكري في ليبيا

2019/12/17 | 03:14

اخبار السعودية )- مهّد البرلمان التركي أمس، لتدخل عسكري في ليبيا، في حين أفادت تقارير بأن أنقرة تخطط لإقامة قاعدة عسكرية في طرابلس.

وأعلنت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي موافقتها على مقترح قانون للمصادقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون العسكري والأمني التي وقعها الرئيس رجب طيب إردوغان مع رئيس حكومة «الوفاق» فائز السراج.



وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن مذكرة التفاهم هذه «قلبت وضعاً» فرضته معاهدة سيفر (فرنسا) عام 1920.

إلى ذلك، كشفت تقارير أن تركيا تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية في طرابلس.



ونقلت صحيفة «خبر تورك» عن مصادر، لم تسمّها، أن تركيا أكملت دراسات الجدوى للقاعدة.

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