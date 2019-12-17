2019/12/17 | 12:01

اخبار السعودية )- أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أمس (الاثنين) أنه يريد خفض عدد الجنود الأميركيين في أفغانستان «مع أو بدون» اتفاق سلام، من أجل إعطاء أولوية أكبر للتنافس الاستراتيجي مع الصين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وسائل إعلام أميركية، قولها إنه من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس دونالد ترمب خططا لسحب قرابة 4 آلاف جندي من أفغانستان، بعد استئناف محادثات السلام قبل أسبوع بين الولايات المتحدة وطالبان.

وقال إسبر للصحافيين الاثنين إن أوستن ميلر، قائد بعثة حلف شمال الأطلسي والقوات الأميركية في أفغانستان، «على ثقة من أن بإمكانه خفض عدد الجنود».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسبر يريد خفض عدد الجنود الأميركيين بأفغانستان «مع أو بدون» اتفاق سلام) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسبر يريد خفض عدد الجنود الأميركيين بأفغانستان «مع أو بدون» اتفاق سلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).