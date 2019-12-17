باكستان: القضاء يحكم على برويز مشرف بالإعدام

2019/12/17 | 12:01

اخبار السعودية )- قضت محكمة في باكستان اليوم (الثلاثاء) بإعدام الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف بعد إدانته بتهمة الخيانة على أساس تعليقه دستور البلاد عام 2007.وقد أعلنت محكمة خاصة مؤلفة من ثلاثة قضاة القرار في العاصمة إسلام آباد، بعد أعوام من بدء محاكمة مشرف الذي حكم باكستان بين 1999 و2008.وكان مشرف الذي يعيش في المنفى قد أطاح رئيس الوزراء حينذاك نواز شريف في انقلاب عسكري سلمي عام 1999، وأصبح شخصية بارزة على المسرح الدولي عقب انضمامه إلى الحرب التي قادتها الولايات المتحدة ضد الإرهاب في أفغانستان، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

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