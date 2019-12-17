رابطة الدوري الإيطالي تحارب العنصرية بـ«القرود»

2019/12/17 | 13:34

اخبار السعودية )- أطلقت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم حملة جديدة لمكافحة العنصرية في الملاعب أمس (الاثنين) من خلال عمل فني يشمل ثلاث لوحات متجاورة لوجوه قرود‭‭‭ ‬‬‬لكن الحملة واجهت انتقادات من مجموعة «فير» ووصفتها بأنها «مزحة سخيفة».‬‬‬ووفقا لوكالة «رويترز» للأنباء، فقد قالت الرابطة إن اللوحات التي رسمها الفنان الإيطالي سيموني فوغاتسوتو، وهي عبارة عن قرد غربي وقرد آسيوي وقرد أسود، ستعرض بشكل دائم في مدخل القاعة الرئيسية لمقرها «للتأكيد على التزام كرة القدم الإيطالية بمناهضة كل أشكال التمييز».وأضافت أن العمل الفني «يهدف إلى نشر قيم الاندماج والتعددية الثقافية والإخاء».

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