بوينغ تعلق إنتاج طائرات «737 ماكس» اعتباراً من يناير

2019/12/17 | 13:34

اخبار السعودية )- أعلنت مجموعة «بوينغ» الأميركية أمس (الاثنين) أنّها ستعلّق اعتباراً من يناير (كانون الثاني) إنتاج طائرات من طراز «737 ماكس» الممنوع من التحليق منذ تسعة أشهر بعد كارثتين جويتين، مشيرة إلى أن هذا القرار لن يتسبب في الوقت الراهن بإلغاء وظائف.ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد قالت المجموعة في بيان «سبق أن ذكرنا أنّنا سنجري بصورة مستمرة تقييماً لخطط الإنتاج لدينا إذا استمرّ منع تحليق ماكس لفترة أطول مما توقّعنا».وأضاف البيان «نتيجة لهذا التقييم المستمرّ، قرّرنا إعطاء الأولوية لتسليم الطائرات المخزّنة وتعليق الإنتاج مؤقتاً في برنامج «737» اعتباراً من الشهر المقبل».

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