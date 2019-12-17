2019/12/17 | 14:29
(اخبار السعودية)- متظاهرو العراق: نريد رئيس وزراء بهذه المواصفات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الجزيرة الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/17 | 14:29.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الجزيرة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو العراق: نريد رئيس وزراء بهذه المواصفات) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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