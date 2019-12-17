السعودية تمنح 8 تراخيص للصناعات العسكرية بـ 3 مليارات ريال

2019/12/17 | 14:36

اخبار السعودية )- أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية، تسليم المجموعة الثانية من تراخيص الصناعات العسكرية لعدد 3 شركات جديدة، هي: (شركة القياس الذكي للتجارة، وشركة إنترا للتقنيات الدفاعية، وشركة مشاريع الدفاع للصناعات العسكرية)، ليصبح بذلك عدد الشركات المرخصة من قبل الهيئة ثماني شركات يبلغ حجم استثماراتها أكثر من ثلاثة مليارات ريال، وذلك في إطار خطتها الهادفة إلى توطين الإنفاق العسكري في المملكة ودعمها للمصنّعين المحلّيين.

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