هوليوود تحتفل بآخر أفلام «حرب النجوم»

2019/12/17 | 14:36

اخبار السعودية )- اجتمعت روبوتات ملونة ورواد فضاء يرتدون الدروع مع شخصيات بارزة من هوليوود أمس (الاثنين) في افتتاح العرض الأول على مستوى العالم لأحدث أفلام سلسلة «حرب النجوم»، فيلم «‬ذا رايز أوف سكايووكر»‬، وهو الفيلم التاسع والأخير في هذه السلسلة من أفلام الخيال العلمي.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد أغلقت شركة والت ديزني مجموعة مبان كاملة في وسط هوليوود لاستضافة العرض الأول للفيلم المقرر أن يبدأ عرضه للجمهور على مستوى العالم يوم الخميس.

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