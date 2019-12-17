بفضل «يوتيوب»... طفلة تنقذ حياة والدتها بعد تعرضها لنوبة قلبية

2019/12/17 | 16:09

اخبار السعودية )- أنقذت طفلة بريطانية تبلغ من العمر 7 سنوات، حياة والدتها التي تعرضت لنوبة قلبية، بعد أن قامت بعملية إنعاش قلبي رئوي لها، كانت قد تعلمتها من مقاطع فيديو على موقع «يوتيوب» لبث مقاطع الفيديو.وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فقد كانت الطفلة، التي تدعى جيسيكا كيندر، تشاهد التلفاز في صباح أحد الأيام الشهر الماضي، عندما فوجئت بسقوط والدتها بيكي غرين (32 عاما) على الأرض فجأة، إثر إصابتها بنوبة قلبية.وتصرفت جيسيكا سريعا حيث استخدمت هاتف والدتها للاتصال بالطوارئ، كما قامت بعملية إنعاش قلبي رئوي لها، كانت قد شاهدتها على «يوتيوب».

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