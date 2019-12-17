المرصد السوري: مقتل 11 مدنياً بقصف جوي وصاروخي لريف إدلب

2019/12/17 | 16:09

اخبار السعودية )- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الثلاثاء) بمقتل 11 مدنياً جراء قصف جوي وصاروخي نفذته قوات النظام السوري على محافظة إدلب.وقال المرصد الذي يتخذ من لندن مقراً له في بيان، إن ستة مدنيين من عائلة واحدة قتلوا بعد سقوط قذيفة صاروخية أطلقتها قوات النظام على قرية بداما في ريف جسر الشغور.وأشار المرصد إلى مقتل أربعة مدنيين في غارات جوية نفذتها طائرات النظام على قرية معصران في ريف إدلب الجنوبي.وقتل مدني بعد إلقاء مروحيات النظام براميل متفجرة على بلدة تلمنس، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

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