2019/12/17 | 17:16

اخبار السعودية )- تنتهي يوم الخميس المقبل المهلة الدستورية لاختيار رئيس جديد للحكومة العراقية، حيث لا مرشح حتى الآن لشغل المنصب لخلافة رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، وسط تسريبات عن دخول أسماء جديدة بورصة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخميس تنتهي مهلة اختيار رئيس وزراء عراقي جديد) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخميس تنتهي مهلة اختيار رئيس وزراء عراقي جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).