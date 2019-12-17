بروكسل ولندن تبدآن التفاوض على العلاقة المستقبلية فور إتمام «بريكست»

2019/12/17 | 17:42

اخبار السعودية )- اتفقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على بداية سريعة للمفاوضات بشأن العلاقات المستقبلية بين لندن وبروكسل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست».وكتبت فون دير لاين على موقع تويتر، اليوم (الثلاثاء)، بعد محادثة هاتفية مع جونسون: «سوف نلتقي مطلع عام 2020».وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية التي كانت تشغل في الماضي منصب وزيرة الدفاع الألمانية في حكومة أنجيلا ميركل: «بريطانيا سوف تكون دائماً صديقاً وشريكاً وحليفاً»، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

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