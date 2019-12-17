تشارليز ثيرون: لا أخجل من الحديث عن قتل والدتي لوالدي

2019/12/17 | 17:42

اخبار السعودية )- قالت النجمة الأميركية تشارليز ثيرون إنها لا تخجل من الحديث عن اللحظة التي أطلقت فيها والدتها النار على والدها وقتلته دفاعا عن النفس.

ونقلت شبكة «بي بي سي» البريطانية، عن تشارليز (44 سنة) قولها إن الحادثة وقعت عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها، حيث كان والدها مخمورا للغاية وجاء إلى المنزل حاملا مسدسا وحاول قتلها هي ووالدتها.



وتابعت: «اختبأنا في إحدى الغرف، وأغلقنا الباب جيدا لمنعه من الدخول، فما كان منه إلا أن بدأ بإطلاق النار على باب الغرفة».

وأضافت تشارليز «لم تصبنا أي من تلك الرصاصات على الإطلاق، إلا أن والدتي قررت أن تطلق النار على أبي دفاعاً عني وعن نفسها».

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