2019/12/17 | 19:40

اخبار السعودية )- استعرض عملاق بثّ خدمات الفيديو «نتفليكس»، أمس، بيانات توسعه في العالم للمرة الأولى، ما كشف النقاب عن اختلاف جوهري في سرعة النمو وحجم الإيرادات بين الولايات المتحدة، حيث نصف المشتركين في الخدمة، وبقية العالم.

وفي محاولة لطمأنة المستثمرين حول أدائه بعد تراجع سعر السهم 15% منذ شهر يوليو (تموز) الماضي، قدّمت «نتفليكس» صورة شاملة لعملياتها عبر العالم، خصوصاً في آسيا وأميركا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط وهي مناطق تدفع النمو وتشهد ارتفاعاً سريعاً في عدد المشتركين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل ترفع «نتفليكس» سعر اشتراكها في العام الجديد؟) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل ترفع «نتفليكس» سعر اشتراكها في العام الجديد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).