النيابة العامة السعودية تطيح بعصابة امتهنت عمليات غسل أموال

2019/12/17 | 19:40

اخبار السعودية )- أطاحت النيابة العامة السعودية بتشكيل عصابي منظّم امتهن عمليات غسل أموال في عدة مناطق.وأوضح مصدر مسؤول في بيان أن «تحقيقات النيابة العامة المجراة مع أحد المتهمين في جريمة غسل أموال تكشفت عن وجود تشكيل عصابي منظم مكون من مجموعة مقيمين في عدة مناطق من المملكة (الرياض، مكة المكرمة، الشرقية) بلغ عددهم 17 متهماً».

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