نقل رفعت الأسد إلى المستشفى في باريس

2019/12/17 | 20:42

اخبار السعودية )- نُقل رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يُحاكم في باريس في قضية «إثراء غير مشروع» في فرنسا، إلى المستشفى، وهو منذ أمس (الاثنين) في العناية المركزة، وفق ما أعلن ابنه سوار الأسد.

وقال سوار الأسد في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية «إنه (والدي) في العناية المركزة منذ مساء الاثنين».

وأوضح أن والده يعاني من نزيف معوي «وليس في حالة جيدة»، وأضاف «يجب أن يبقى يومين أو ثلاثة أيام في العناية المركزة».

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