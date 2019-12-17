الجنيه المصري يرتفع لأعلى مستوى أمام الدولار الأميركي منذ 2017

2019/12/17 | 22:15

اخبار السعودية )- عززت العملة المصرية مكاسبها القوية التي حققتها أمام العملة الأميركية في 2019 ليجري تداولها دون مستوى 16.00 جنيهاً للدولار للمرة الأولى منذ فبراير (شباط) 2017.وأنهى الجنيه جلسة التداول أمس (الاثنين) عند 15.99 مقابل الدولار، وارتفع بشكل طفيف إلى 15.98 اليوم (الثلاثاء)، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.وسجل الجنيه مكاسب بنحو 10.5 في المائة مقابل الدولار منذ أول يناير (كانون الثاني) الماضي.والمرة السابقة التي جرى فيها تداول العملة المصرية دون مستوى 16.00 جنيهاً للدولار كانت في الثامن والعشرين من فبراير 2017، عندما سجلت 15.79 جنيه للدولار.

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