البابا فرنسيس يرفع السرية عن قضايا الاعتداءات الجنسية لرجال الدين

2019/12/17 | 22:15

اخبار السعودية )- اتخذ البابا فرنسيس خطوة إضافية في مكافحة الاعتداءات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية اليوم (الثلاثاء) بقراره رفع السرية عن هذه القضايا وكذلك المحاكمات والأحكام الصادرة في هذا المجال، لكنه أبقى على حد أدنى من السرية.

وفي تعليمات رسمية، وفقا لبيان صدر عن الفاتيكان ونقلته وكالة الأنباء الألمانية، أصدر فرنسيس مرسوماً يقضي بعدم سريان إجراء «السر البابوي» فيما يتعلق بـ«الاتهامات والمحاكمات واتخاذ القرارات» المتعلقة بجرائم معينة.

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