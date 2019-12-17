برويز مشرّف... قصة أول رئيس عسكري لباكستان يُحكَم عليه بالإعدام

2019/12/17 | 23:48

اخبار السعودية )- حكمت محكمة باكستانية اليوم (الثلاثاء)، غيابياً بالإعدام على الرئيس الأسبق برويز مشرّف بعد إدانته بـ«الخيانة العظمى»، في خطوة غير مسبوقة في بلد يتمتع العسكريون فيه بحصانة من الملاحقة القضائية، ما دفع الجيش إلى إدانة الحكم.

وهي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم بالإعدام بحق قائد سابق للقوات المسلحة في باكستان، التي حكمها الجيش لعقود ولا يزال يحتفظ بنفوذه في البلاد، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

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