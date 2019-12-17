الهلال ينافس على برونزية مونديال الأندية بعد خسارة مشرفة أمام فلامنغو

2019/12/17 | 23:48

اخبار السعودية )- خسر فريق الهلال السعودي (بطل دوري أبطال آسيا) بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام نظيره فلامنغو البرازيلي (بطل كأس ليبرتادوريس)، مساء اليوم (الثلاثاء)، وذلك في إطار مباراة نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حالياً في قطر.

وقدم الهلال عرضا مشرفا للكرة العربية بعد مبادرته بالتسجيل ومحاصرته للفريق البرازيلي خلال الشوط الأول من المباراة والتي شهدت معاناة الدفاع البرازيلي في التعامل مع الهجمات الزرقاء.

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