مواليد الهند

2019/12/18 | 00:50

اخبار السعودية )- يعيش عبد الحميد حسين في واحد من 335 كوخاً في حي أنانيدا قرب مطار مومباي.في الليل لا يتّسع الكوخ لكل العائلة التي هو أكبر أبنائها، فينام في الميدان القريب، «حيث الحياة مرض ومجارير».يعمل عبد الحميد في تجارة القمامة التي يُعاد تدويرها، ويتحاشى إغضاب أو إثارة الأكثرية الهندوسية في المنطقة.

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