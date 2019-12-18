خادم الحرمين يشدد لمهاتير محمد على العمل من خلال «التعاون الإسلامي»

2019/12/18 | 02:23

اخبار السعودية )- شدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الإسلامي «بما يحقق وحدة الصف لبحث كافة القضايا الإسلامية التي تهم الأمة».

جاءت تأكيدات الملك سلمان، لدى تلقيه اتصالاً هاتفياً أمس، من رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد.



وتناول الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.

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