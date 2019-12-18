العراق.. البرلمان يصوت اليوم على قانون الانتخابات

2019/12/18 | 02:49

اخبار السعودية )- أفادت وسائل إعلام عراقية نقلا عن مصدر أمني مقتل عنصر بالحشد الشعبي في هجوم مسلح ببغداد، ومن جهة أخرى أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي عن جدول أعمال جلسته التي من المقرر عقدها اليوم الأربعاء.وقالت رئاسة

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