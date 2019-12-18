بينها الداخلية.. مواقع حكومية عراقية في دائرة الاختراق

2019/12/18 | 07:28

اخبار السعودية )- تعرضت عشرات المواقع الحكومية العراقية إلى اختراق من قبل مجهولين، أهمها وزارات الداخلية والدفاع والصحة والنفط والتجارة، إضافة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفق مراسل "العربية".وكان قراصنة قد

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