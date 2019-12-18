استهداف ناشطي العراق مستمر.. أفرغوا رصاصاً في جسد معلم

2019/12/18 | 07:59

اخبار السعودية )- ما زالت عمليات استهداف الناشطين في العراق مستمرة تحت أجنحة الظلام، أو في وضح النهار، وعلناً في الطرقات رغم التحذيرات الدولية في هذا الشأن.وفي جديد سلسلة الموت هذه، اغتيال رائد جابر، أستاذ اللغة

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