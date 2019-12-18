اسم جديد لحكومة العراق.. ورفض في ساحات التظاهر

2019/12/18 | 08:30

اخبار السعودية )- أفاد مراسل العربية/ الحدث الأربعاء، أن ساحات التظاهر في العاصمة العراقية، فضلاً عن بعض المحافظات الجنوبية كالبصرة، شهدت احتجاج عدد من المتظاهرين ضد ترشيح اسم وزير التعليم قصي السهيل، لرئاسة الحكومة،

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