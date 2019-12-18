الحد من إدمان التدخين... أميركا تسمح ببيع سجائر منخفضة النيكوتين

2019/12/18 | 12:12

اخبار السعودية )- وافق مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة أمس (الثلاثاء) على بيع نوع من السجائر يحتوي على مستويات منخفضة للغاية من النيكوتين، الأمر الذي قد يساعد في الحد من إدمان التدخين.ووفقاً لوكالة أنباء «أسوشيتد برس»، ستسمح إدارة الأغذية والعقاقير لمجموعة «22nd Century Group» للبدء في بيع أول سجائر منخفضة النيكوتين بعد أن تمت مراجعتها من قبل الجهات التنظيمية الصحية الفيدرالية.وتحتوي هذه السجائر على نسبة نيكوتين أقل من تلك الموجودة بالسجائر العادية بنحو 95 في المائة.

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