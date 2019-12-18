تكوين رابع أكبر شركة سيارات في العالم... «بي إس إيه» و«فيات» تندمجان

2019/12/18 | 12:12

اخبار السعودية )- أعلنت مجموعة «بي إس إيه» الفرنسية التي تنتج سيارات بيجو وستروين وأوبل ومنافستها «فيات كرايسلر» الإيطالية الأميركية لصناعة السيارات، اليوم الأربعاء، اتفاقهما رسمياً على الاندماج لتكوين رابع أكبر شركة للسيارات في العالم.وقالت الشركتان في بيان مشترك: «سيكون الكيان المقترح رائداً في مجال صناعة السيارات، بإدارته وقدراته وموارده وحجمه، من أجل استغلال ناجح للفرص التي يقدمها العصر الجديد لوسائل النقل المستدام».كانت الشركتان أعلنتا عن محادثات الاندماج لأول مرة في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بهدف تكوين رابع أكبر منتج سيارات في العالم بعد

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