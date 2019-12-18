2019/12/18 | 15:12

اخبار السعودية )- احتجاجاً على عمليات الموت المستمرة التي تطال الكثير من ناشطي الاحتجاج العراقي القائم منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حاولت الناشطة المدنية، شذى جمعة، لفت أنظار الرأي العام بقصّ شعرها.وأقدمت جمعة، ذات

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