2019/12/18 | 16:14

اخبار السعودية )- ‏أصدرت ميليشيات عصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي، قوائم بأسماء الصحافيين والناشطين، الذين دعموا التظاهرات في العراق، وفق ما أفادت مصادر، الأربعاء.وتضم القوائم أسماء أكثر من 700 شخص داخل وخارج

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