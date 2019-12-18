بثمن «تويوتا» جديدة... أغلى رحلة طيران في العالم (فيديو)

2019/12/18 | 16:20

اخبار السعودية )- شارك مدون فيديو أميركي شهير يدعى كايسي نايستات مع مشتركيه رحلته الجوية من مدينة أبوظبي إلى نيويورك، ووصفت تذكرة الرحلة بأنها أغلى تذكرة لرحلة طيران في العالم.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن سعر الرحلة وصل إلى 68 ألف دولار أميركي (52 ألف جنيه إسترليني).



وشبه نايستات سعر الرحلة بثمن سيارة تويوتا جديدة.

وأضافت الصحيفة أن نايستات نشر فيديو للرحلة الفخمة، والتي تضمنت وجوده في 3 غرف، وهي غرفتا المعيشة وأخرى للنوم.

ويتوفر مرحاض وحمام للاستحمام داخل الجناح، بالإضافة لأريكة لشخصين وشاشة تلفزيون كبيرة.

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