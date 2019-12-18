ترمب ليس الأول... ما نعرفه عن إجراءات عزل الرئيس الأميركي

2019/12/18 | 17:53

اخبار السعودية )- يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب تصويتاً في مجلس النواب اليوم (الأربعاء) يرجّح أن يؤيّد عزله.وعزل مجلس النواب رئيسين في تاريخ الولايات المتحدة هما آندرو جونسون سنة 1868 وبيل كلينتون في 1998 رغم أن كليهما نجيا في محاكمة مجلس الشيوخ التي كان من الممكن أن تفضي لإقالتهما.وأما ريتشارد نيكسون، فاستقال قبل أن يتمكن مجلس النواب من عزله، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

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