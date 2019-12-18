ترمب يؤكد أنه لم يرتكب «أي خطأ» قبيل تصويت الكونغرس على عزله

2019/12/18 | 17:53

اخبار السعودية )- أصر الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء) على أنه لم يرتكب «أي خطأ» في تغريدات قبل ساعات من عقد مجلس النواب جلسة تصويت قد يصبح بعدها ثالث رئيس أميركي يتم عزله في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال الرئيس على «تويتر»: «هل يمكنكم تصديق أنه سيتم عزلي اليوم من قبل اليسار الراديكالي، الديمقراطيون الذين لا يقومون بشيء، بينما لم أرتكب أي خطأ! إنه أمر فظيع».

وأضاف ترمب في تغريدة أخرى: «لقد أرادوا فقط النيل من الرئيس، لم تكن لديهم نية لإجراء تحقيق مناسب، ولم يتمكنوا من العثور على أي جرائم، لذلك قاموا بإساءة الاستخدام للسلطة والكونغرس، وهذا ما فعلته كل إدارة منذ البداية».

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