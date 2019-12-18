قائد القوات المشتركة للتحالف يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن

2019/12/18 | 19:26

اخبار السعودية )- التقى الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات المشتركة للتحالف اليوم (الأربعاء)، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية «واس» بأن هذه الزيارة «تأتي في إطار اللقاءات والتنسيقات المستمرة مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، في ظل دعم القيادة المشتركة للتحالف للجهود الأممية في تطبيق (اتفاق السويد)، والوصول إلى حل سياسي في اليمن، وإنهاء الانقلاب».

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