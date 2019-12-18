الحريري: لن أكون مرشحاً لتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة

2019/12/18 | 19:26

اخبار السعودية )- أعلن سعد الحريري، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، أنه لن يكون مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك عشية الاستشارات النيابية المقرر أن يجريها الرئيس ميشال عون لتسمية رئيس وزراء جديد.

وقال الحريري في سلسلة تغريدات على تويتر: «منذ أن تقدمت باستقالتي قبل خمسين يوما تلبية لصرخة اللبنانيين واللبنانيات سعيت جاهدا للوصول إلى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين رأيت أنها الوحيدة القادرة على معالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا».

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