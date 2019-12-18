الخلافات تطيح بجلسة برلمان العراق حول قانون الانتخابات

2019/12/18 | 23:27

اخبار السعودية )- بدأ مجلس النواب العراقي، الأربعاء، جلسة للتصويت على قانون الانتخابات، واعتبار محافظة ذي قار منكوبة.وبدأ النواب الجلسة بالتصويت على 14 مادة من قانون الانتخابات قبل أن تشهد تأجيل التصويت على المادتين

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