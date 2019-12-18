تأجيل التصويت على قانون الانتخابات العراقية للاثنين المقبل

2019/12/18 | 23:34

اخبار السعودية )- رفع البرلمان العراقي مساء اليوم (الأربعاء)، جلسة التصويت على مشروع قانون الانتخابات الجديد وتأجيل التصويت ليوم الاثنين المقبل بسبب عدم التوافق على عدد من مواد القانون.

وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي «تم رفع الجلسة إلى مساء يوم الاثنين المقبل، وليس أمام المجلس إلا التصويت على قانون الانتخابات يوم الاثنين».

وفي وقت سابق، صوّت مجلس النواب على اعتبار محافظة ذي قار محافظة منكوبة.

وكان مجلس النواب قد أدرج فقرة قراءة قرار بشأن أحداث ذي قار ضمن جدول الأعمال، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

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