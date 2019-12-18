مذكرة توقيف بحق الرئيس البوليفي السابق

2019/12/18 | 23:34

اخبار السعودية )- أصدرت نيابة بوليفيا مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق إيفو موراليس الموجود حاليا في الأرجنتين في إطار تحقيق بتهمتي التحريض والإرهاب.

ووقع مدعيّا لاباز، جيمي ألمانزا وريشار فيلاكا، المذكرة التي تأمر قوات الأمن «بتوقيف خوان إيفو موراليس إيما واقتياده إلى مقر وزارة العدل».

ونشرت على حساب وزير الداخلية أرتورو موريلو على موقع تويتر.

ومن بوينس آيريس، أكد موراليس الثلاثاء «ثقته» بان حزبه، الحركة نحو الاشتراكية، سيفوز في الانتخابات المقبلة في بوليفيا رغم أنه ليس مرشحا.

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