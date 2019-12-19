تقدم لقوات حفتر يقرّبها من طرابلس

2019/12/19 | 01:38

اخبار السعودية )- حقق الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أمس تقدماً جديداً قربه أكثر من العاصمة طرابلس.وأعلن العميد خالد المحجوب، آمر التوجيه المعنوي لقوات الجيش، أمس، أن الطوق الأمني على العاصمة اكتمل، بعد التقاء القوات المهاجمة في أغلب النقاط، مشيرا إلى أن معركة طرابلس دخلت مرحلة جديدة.

وذكرت مواقع إلكترونية ليبية أن الجيش دخل أحياء مشروع الهضبة حول طرابلس للمرة الأولى منذ بدء المعارك.



كما تحدثت «العربية» عن انسحاب تشكيلات قوات «حكومة الوفاق» إلى منطقة الأصفاح بعد تقدم قوات حفتر على طريق مطار طرابلس.

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